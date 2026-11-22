Un ragazzo ha perso la vita e altri quattro giovani sono rimasti feriti in un gravissimo incidente stradale avvenuto alle 3.35 della notte tra ieri e oggi, sabato 21 e domenica 22 novembre, a Lenta. Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 594, nel Vercellese. L’automobile sulla quale viaggiavano i cinque ragazzi si è ribaltata e successivamente ha preso fuoco.

Il bilancio dell’incidente è particolarmente pesante anche per la giovane età delle persone coinvolte: quattro dei cinque occupanti della vettura erano infatti minorenni. Per uno di loro non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo. Un secondo ragazzo è rimasto gravemente ferito, mentre gli altri tre hanno riportato lesioni di diversa entità.

I feriti trasportati in tre diversi ospedali

La macchina dei soccorsi si è attivata nel cuore della notte. Il giovane che ha riportato le conseguenze più serie è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Novara in codice rosso. Altri due ragazzi sono stati trasferiti all’ospedale di Borgomanero, entrambi in codice giallo, per essere sottoposti alle cure e agli accertamenti del caso.

Il quinto occupante dell’automobile è stato invece accompagnato all’ospedale di Biella in codice verde, quello assegnato alle situazioni di minore gravità. Sono dunque tre le strutture sanitarie coinvolte nei soccorsi ai giovani rimasti feriti nell’incidente. Al momento non si hanno ulteriori informazioni sulle loro condizioni cliniche.

Da ricostruire la dinamica del tragico incidente

Restano ancora da chiarire le circostanze che hanno provocato il ribaltamento della vettura lungo la strada provinciale 594, arteria che attraversa il territorio tra Vercelli e Gattinara. Non sono al momento note le cause dell’incidente, né gli elementi che consentano di stabilire che cosa sia accaduto nei momenti precedenti al ribaltamento e al successivo incendio.

Le informazioni disponibili nelle prime ore di questa domenica mattina sono ancora limitate. Non sono stati resi noti i nomi e i paesi di residenza dei ragazzi coinvolti. A destare particolare preoccupazione sono anche le condizioni del ferito più grave, trasferito d’urgenza a Novara. Si attendono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda.

Foto redazione

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati