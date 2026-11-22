La comunità di Cameri ha dato venerdì 20 novembre l’ultimo saluto a Valentina Castellana, scomparsa a 47 anni mercoledì 18 all’hospice di Galliate. I funerali erano stati fissati nella chiesa parrocchiale alle 14.30, preceduti dal rosario. L’addio riporta al centro una storia di sofferenza e coraggio, conosciuta ben oltre i confini del paese.

Valentina viveva a Cameri con la famiglia, dopo un periodo trascorso a Novara. Lascia il marito Orazio Sammartino e le figlie Desiree e Aurora. Negli anni, attorno a loro si era raccolta una rete di amici, sanitari e volontari. Quel sostegno era diventato una presenza concreta, soprattutto nelle fasi più difficili della malattia.

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Una rara malattia e il dolore per la perdita di tre figli

La diagnosi di sindrome di Li-Fraumeni era arrivata nel 2020. Si tratta di una rara condizione genetica ereditaria che aumenta il rischio di sviluppare diversi tumori. Prima di allora la famiglia aveva già perso Luana, morta nel 2007 a cinque anni. Altri due lutti avevano segnato profondamente la loro vita: Gabriel nel 2022 e Ginevra lo scorso luglio.

Quando Ginevra era stata ricoverata, Valentina si trovava già all’hospice di Galliate. Con l’aiuto del personale sanitario aveva potuto raggiungere la figlia per un ultimo abbraccio. Davanti a perdite così dolorose, aveva scelto di non rinunciare a far sentire la propria voce, raccontando pubblicamente la vicenda della famiglia.

Il desiderio di trovare una cura per salvare altre famiglie

In una lettera aperta diffusa durante l’estate Valentina aveva espresso soprattutto un desiderio: che la ricerca trovasse al più presto nuove risposte per la sindrome di Li-Fraumeni. Il suo pensiero andava alle famiglie che avrebbero potuto affrontare lo stesso dramma. La testimonianza era diventata anche un invito a conoscere meglio una patologia poco nota.

Il suo impegno aveva incontrato quello di medici e associazioni, tra cui Ideainsieme, Lilt e Unione genitori italiani. Dalla collaborazione con l’autore Davide Giandrini era nato anche il progetto narrativo “Per Valentina”, poi diventato un libro grazie alla casa editrice Astragalo. Parole e iniziative nate per sensibilizzare altre persone, oltre che per custodire una vicenda familiare.

Il ricordo del sindaco e l’eredità lasciata alla comunità

Anche il sindaco Giuliano Pacileo ha ricordato Valentina, esprimendo la vicinanza dell’amministrazione ai familiari. Nel suo messaggio ha richiamato le sofferenze affrontate dalla donna e l’energia con cui aveva continuato a sostenere la sensibilizzazione sulle malattie rare. Il ricordo pubblico si lega così al suo impegno per la ricerca, oltre che al dolore della perdita.

A Cameri la memoria della famiglia aveva già trovato un segno visibile in una panchina dedicata a Luana e Gabriel. Dopo l’ultimo saluto a Valentina, resta anche il significato del messaggio che aveva consegnato agli altri: trasformare la propria esperienza in attenzione verso chi soffre. Un’eredità che chi l’ha conosciuta potrà continuare a portare avanti. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

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