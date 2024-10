A Ghemme il Sesia in piena porta via un pezzo di sponda. L’allerta del Comune: non avvicinatevi alla zona di Cascina Colombarolo.

In fiume in piena erode metri e metri di argine, e il Comune invita i cittadini a stare alla larga dalla zona a rischio. Accade a Ghemme, dove il Sesia ha portato via un’ampia porzione di sponda nella zona di Cascina Colombarolo.

«Si invita tutta la cittadinanza – è l’avviso dell’ammnistrazione postato sul proprio profilo social – a prestare la massima cautela in prossimità dell’argine del fiume Sesia, all’altezza di Cascina Colombarolo. Le recenti forti piogge e la piena del fiume hanno causato una significativa erosione dell’area. Per garantire la sicurezza di tutti, vi preghiamo di evitare di avvicinarvi alla zona interessata».

