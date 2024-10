Ci aspetta un fine settimana di pioggia: sale il livello di allerta. Preoccupazione per l’arrivo di abbondante acqua su un territorio già saturo.

Sarà un altro fine settimana all’insegna del maltempo. Un maltempo che già ha caratterizzato la giornata di ieri, giovedì 24 ottobre, e che è destinato perdurare e a intensificarsi, soprattutto nelle giornate di sabato e domenica. Intato l’Arpa Piemonte ha alzato a partire da oggi, venerdì 25 ottobre, il livello di allerta meteoidrologica e idraulica per le nostre zone, portandolo da verde a giallo. Non è escluso che possa salire ulteriormente: come spiega il Centro meteo Piemonte, «gli ultimi aggiornamenti confermano una forte perturbazione nel weekend che potrebbe recare locali criticità idrauliche e idrogeologiche stante i terreni ormai saturi».

Le previsioni meteo per il weekend

Per la giornata odierna sono previste piogge intermittenti (pià significative intorno al mezzogiorno) e cielo coperto. Sabato cielo molto nuvoloso e precipitazioni più insistenti e abbondanti praticamente per tutta la giornata. Domenica coperto con precipitazioni, soprattutto al mattino.

Come è accaduto questa settimana, la perturbazione dovrebbe amdare a esaurirsi entro la domenica, e da lunedì si assisterà a un deciso miglioramento del meteo.

