Addio a Ugo Campagnoli, insegnante ed ex sindaco a Cressa

Si è spento la scorsa settimana, all’età di 91 anni, Ugo Campagnoli, storico insegnante, preside ed ex sindaco di Cressa. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio nel Novarese, dove era conosciuto e stimato per il lungo impegno nella scuola e nella vita amministrativa.

Nato a Cavaglio d’Agogna il 14 marzo 1935, aveva scelto di vivere a Cressa, diventando negli anni un punto di riferimento per la comunità. Accanto alla moglie Caterina Rossi, sposata nel 1966, ha costruito una famiglia profondamente legata al mondo dell’istruzione, trasmettendo ai figli Giovanni e Paolo la passione per la cultura.

Un educatore che ha lasciato il segno

La sua carriera è iniziata alla fine degli anni Sessanta come docente di Fisica all’Itis di Borgomanero, istituto del quale è poi diventato preside. Intere generazioni di studenti lo ricordano per la preparazione, la capacità di spiegare con chiarezza e l’attenzione riservata ai giovani, qualità che gli hanno fatto guadagnare la stima di colleghi e famiglie.

Tra il 1975 e il 1980 ha ricoperto anche l’incarico di sindaco di Cressa. Nel 2025 il Comune gli aveva reso omaggio durante la festa della Repubblica. Il sindaco Ilaria Zola lo aveva ricordato come «una personalità importante per il nostro paese», esprimendo la vicinanza dell’amministrazione alla famiglia.

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La passione per la musica fino agli ultimi anni

Conclusa l’esperienza professionale, Campagnoli ha continuato a coltivare le proprie passioni, dedicandosi alla musica. Come organista e fisarmonicista ha suonato con la Mediterranea Band, mantenendo vivo il rapporto con il territorio anche attraverso l’attività artistica.

I funerali sono stati celebrati venerdì pomeriggio a Cressa. Con la sua scomparsa il Borgomanerese perde un educatore autorevole, un amministratore apprezzato e una figura che ha saputo lasciare un segno nella scuola, nelle istituzioni e nella vita culturale della comunità.

Foto dai social

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