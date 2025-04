Al via entro luglio il cantiere della superstrada Ghemme-Biella. Il nuovo tratto si collegherà alla variante di Romagnano nella zona del casello sulla A26.

Al via entro luglio il cantiere della superstrada Ghemme-Biella

«Il cantiere vero e proprio della Pedemontana partirà entro l’estate. Il resto sono solo polemiche». Daniele Baglione, vice sindaco di Gattinara, rimanda al mittente gli allarmi di nuovi ritardi e conferma che la superstrada tra il casello della A26 e Biella partirà entro luglio. Da quando è amministratore segue l’iter del progetto.

A sollevare dubbi sulla partenza del cantiere nei giorni scorsi è stato un intervento del consigliere provinciale di Biella Paolo Rizzo. «Pensavamo che i lavori partissero questa primavera. Invece, a distanza di nove anni, non c’è ancora traccia del cantiere», ha detto. Ma Daniele Baglione rassicura. «In realtà nell’ultima riunione Anas ha spiegato che si partirà tra giugno e luglio in estate – interviene -. Ritardi? Stiamo parlando di uno spostamento di un paio di mesi. Sono fiducioso nella partenza di un cantiere atteso da decenni e che è stato sbloccato solo in questi anni con il Governo di centrodestra».

Il collegamento con la variante

In estate dovrebbe anche essere finalmente aperta l’intera variante di Romagnano: una circonvallazione che confluisce a ridosso del casello della A26, proprio dove arriverà la futura pedemontana. Il che creerà un unico collegamento veloce da Grignasco al casello e dal casello a Biella, con benefici per tutta la bassa Valsesia e in particolare Gattinara.

In corso il taglio degli alberi

A fare il cronoprogramma dei prossimi passaggi è Anas che in una nota ricorda: «A dicembre dello scorso anno si è concluso il piano di monitoraggio ambientale, operazione necessario per conoscere in maniera dettagliata la porzione di territorio interessata. Ora sono in corso il taglio degli alberi, che sarà completato entro aprile, le indagini archeologiche e la bonifica da ordigni bellici».

Tra l’altro l’appalto è già stato affidato. E Anas ha proceduto a trovare la soluzione per le interferenze con i sottoservizi: le attività sono in parte completate, come nel caso del metanodotto Ghislarengo-Gattinara. Insomma nulla che possa precludere una partenza in estate con gli escavatori in azione.

La strada avrà una lunghezza di circa 15 chilometri e due corsie per senso di marcia al costo previsto, per ora, di oltre 300 milioni di euro. Sono previsti quattro svincoli: a Masserano, Roasio, Gattinara e con la A26 nel Comune di Ghemme. Inoltre nelle carte ci sono sei cavalcavia e sei viadotti, di cui uno sul fiume Sesia lungo circa 800 metri.

Nella foto, opere di disboscamento nei dintorni di Ghemme

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook