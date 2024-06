Auto e furgone si scontrano nella periferia di Cureggio. Intervento dei vigili del fuoco e dell’ambulanza medicalizzata.

Auto e furgone si scontrano nella periferia di Cureggio

Incidente lungo via Torino, il tratto che costeggia il centro di Cureggio. E’ accaduto nella giornata di ieri, venerdì 28 giugno, a metà pomeriggio. Erano infatti le 16.15 circa quando una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgomanero è arrivata sul luogo dell’incidente: si erano scontrati due automezzi.

L’incidente e i soccorsi

Arrivati sul luogo del sinistro, la squadra si trovava di fronte una vettura e un furgone telonato che avevano impattato tra di loro. Venivano quindi aiutati gli occupanti degli automezzi a scendere e ad andare in un luogo sicuro, con il supporto dei sanitari giunti in zona. Sul posto era arrivata per il soccorso sanitario l’ambulanza medicalizzata della Croce rossa di Borgomanero, oltre ai carabinieri che hanno effettuato i rilievi di prassi.

