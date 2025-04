Aveva studiato a Romagnano il 29enne morto nell’incidente. Elia Gugliermina per qualche tempo aveva abitato a Maggiora. Si è schiantato contro un albero.

Aveva studiato a Romagnano il 29enne morto nell’incidente

Era cresciuto a Maggiora e qui aveva vissuto a lungo prima di trasferirsi ad Arona. Elia Gugliermina è morto ad appena 29 anni, tra poche settimane ne avrebbe fatti 30. Aveva frequentato anche le scuole superiori a Romagnano. La sua vita è purtroppo finita l’altra notte in un pauroso incidente d’auto.

La tragediatra venerdì e sabato

L’incidente si è verificato nella notte tra venerdì e sabato. E’ accaduto nella frazione Montrigiasco, nel territorio del comune di Arona. A perdere la vita è stato un giovane residente appunto ad Arona. Il 29enne stava percorrendo la strada provinciale 111 in direzione Montrigiasco e stava attraversando la località Campagna quando, per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria vettura, un’Alfa Romeo Mito, e si è schiantato a lato strada, finendo la sua corsa contro un albero.

La vettura si è distrutta contro il tronco. L’incidente è avvenuto verso le 2 di notte. A bordo dell’auto c’era un amico della vittima che non ha riportato ferite preoccupanti. E venerdì aveva trascorso la serata a cena in compagnia di alcuni amici, a Montrigiasco. L’incidente è avvenuto quando stava tornando verso Arona, per raggiungere la sua casa a Dagnente.

Era insegnante di musica

Nell’ultimo periodo era insegnante di musica all’Arona Academy ma era anche un part time al Decathlon di Castelletto. Diplomato in pianoforte al conservatorio, amava suonare anche chitarra e percussioni: su Tik Tok aveva caricato numerose performance. Secondo le informazioni il funerale sarà in forma privata.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook