Sconcerto per Elia, morto dopo lo schianto contro un albero

E’ un giovane musicista la vittima dell’incidente mortale avvenuto nella notte scorsa, tra venerdì 28 e sabato 29 marzo, nella zona di Arona. Il giovane era un appassionato di musica, pianista e compositore. Per accertare la dinamica e le cause dell’episodio sono al lavoro i militari dell’arma dei carabinieri compagnia di Arona. Il giovane, 29 anni, è morto sul colpo nell’impatto con un albero. Lo riportano i colleghi del Corriere di Novara.

L’incidente di notte

Il 29enne stava percorrendo la strada provinciale 111 quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo della propria vettura, un’Alfa Romeo Mito, e si è schiantato a lato strada contro un albero, con l’auto che si è accartocciata intorno al tronco. L’incidente è avvenuto verso le 2 di notte.

Sulla vettura viaggiava anche un amico della vittima, che ha riportato ferite non preoccupanti. A dare l’allarme sono stati altri automobilisti che, nonostante l’ora notturna, percorrevano quel tratto di strada. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori del 118: per il giovane però non c’è stato niente da fare.

