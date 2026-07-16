Camion avvolto dalle fiamme sulla A26 vicino a Romagnano

Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 14 luglio, sull’autostrada A26, nel tratto compreso tra i caselli di Borgomanero e Romagnano, in direzione Genova. Intorno alle 17.20 un autocarro è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme poco prima della galleria, nei pressi del ponte sul torrente Strona. Il conducente è riuscito ad abbandonare il mezzo in tempo, riportando nessuna ustione.

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Romagnano Sesia, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Le operazioni si sono svolte rapidamente, evitando conseguenze più gravi per gli altri utenti dell’autostrada.

Probabile guasto all’origine dell’incendio

Secondo le prime informazioni raccolte, il rogo si sarebbe sviluppato a causa di un malfunzionamento del motore del mezzo pesante. Le fiamme hanno rapidamente interessato l’autocarro, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori per evitare che l’incendio potesse propagarsi o coinvolgere altri veicoli in transito.

Saranno comunque gli accertamenti tecnici a confermare l’origine dell’incendio e a verificare l’esatta dinamica dell’accaduto. L’episodio, fortunatamente, non ha provocato feriti e si è concluso senza ulteriori conseguenze per gli automobilisti presenti in quel momento lungo la carreggiata.

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Traffico rallentato durante le operazioni

Per consentire ai vigili del fuoco di operare in sicurezza e rimuovere il mezzo danneggiato, la circolazione è stata temporaneamente interrotta. La chiusura è durata soltanto pochi minuti, dopo di che il traffico è ripreso sfruttando la corsia di sorpasso, limitando così i disagi per gli automobilisti diretti verso Genova.

L’episodio ha comunque richiamato l’attenzione di numerosi automobilisti, che hanno assistito alla colonna di fumo visibile anche a distanza. Grazie alla prontezza del conducente nel mettersi in salvo e al rapido intervento dei soccorsi, l’incendio si è risolto senza conseguenze per le persone, pur causando danni rilevanti al mezzo pesante.

Foto d’archivio

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