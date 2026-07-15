Sterpaglie in fiamme nell’area commerciale di Romagnano. LE FOTO

L’episodio è accaduto la scorsa settimana. Lungo la strada di servizio che corre alle spalle del centro commerciale Bennet di Romagnano Sesia è divampato un incendio di sterpaglie che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco volontari del distaccamento romagnanese. Il rogo si è sviluppato in un’area dove sono presenti diversi punti vendita e ha destato preoccupazione tra chi si trovava nella zona. Fortunatamente non si registrano feriti né danni a edifici o attività.

Intervento rapido evita conseguenze più gravi

Le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con diversi mezzi, raggiungendo rapidamente il luogo dell’incendio. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione particolarmente secca e dalle alte temperature di questi giorni, hanno interessato una porzione di sterpaglie, con alcuni fronti che hanno raggiunto un’altezza significativa.

Dopo aver circoscritto il rogo, gli operatori hanno completato le operazioni di spegnimento e successivamente hanno effettuato un’accurata bonifica dell’area, verificando che non fossero rimasti focolai in grado di provocare una ripresa dell’incendio. L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità.

Probabile una disattenzione all’origine del rogo

Le cause dell’incendio non sono state accertate, ma l’ipotesi più probabile è quella di un gesto involontario. Una semplice distrazione, come il lancio di un mozzicone di sigaretta ancora acceso dal finestrino di un’auto in transito, potrebbe infatti aver innescato le fiamme sulla vegetazione ormai completamente secca.

L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sull’importanza di adottare comportamenti prudenti, soprattutto durante il periodo estivo, quando anche una piccola scintilla può trasformarsi rapidamente in un incendio. Come ricordano spesso i vigili del fuoco: «Basta un attimo di disattenzione perché un gesto apparentemente banale provochi conseguenze importanti».

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