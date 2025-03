Camion centra il monumento della rotonda e prende fuoco. L’autoarticolato è stato devastato dalle fiamme, ferito in modo leggero il conducente.

Camion centra il monumento della rotonda e prende fuoco

Per cause ancora da accertare, forse per un colpo di sonno, un camion che trasportava bancali e rifiuti ha completamente si è infilato diritto in mezzo a una rotatoria, centrando il monumento realizzato al centro. E ha preso fuoco. E’ accaduto la scorsa notte a a Vicolungo, nel Novarese, nei pressi della rotonda adiacente al casello autostradale della autostrada A4 Torino-Milano.

LEGGI ANCHE: Gattinara, auto esce di strada e piega un palo della luce. LE FOTO

L’intervento dei soccorritori

Come riportano i colleghi del Corriere di Novara, sul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Novara, con in supporto un’autobotte. Erano circa le 23.45 di ieri, giovedì 20 marzo. I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza lo scenario dell’incidente.

Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118 e i carabinieri, che dovranno ricostruire la dinamica dell’episodio. L’uomo che conduceva il camion è rimasto ferito in modo molto leggero, mentre invece il suo camion è stato devastato dalle fiamme innescate al momento dell’urto.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook