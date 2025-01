Cavallirio piange Paolo, padre di famiglia morto a soli 44 anni. E’ stato stroncato da un male aggressivo che gli era stato diagnosticato solo a novembre.

Cavallirio piange Paolo, padre di famiglia morto a soli 44 anni

Sconcerto e cordoglio a Cavallirio per la scomparsa a soli 44 anni di Paolo Causa, colpito da una malattia che lo ha portato via nel giro di pochissimi mesi. «Paolo era conosciuto da tutti – racconta il sindaco Vito D’Aguanno -. Io stesso ho avuto modo di apprezzare la sua disponibilità, quando mi aveva chiesto di entrare a far parte dei volontari della Protezione civile. Paolo era stato un membro attivo nella nostra comunità anche da ragazzo, quando aveva fatto parte dell’associazione del calcio ed era un assiduo donatore di sangue a Borgomanero. Anche se da qualche anno si era trasferito proprio a Borgomanero, lo si vedeva spesso in paese quando portava o andava a prendere il figlio a scuola».

L’uomo aveva scoperto a novembre la sua malattia, dopo aver fatto approfondimenti medici in seguito a un dolore che sentiva da qualche giorno. Avuta l’infausta diagnosi, aveva iniziato immediatamente un percorso di cura, ma il male troppo aggressivo non gli ha lasciato scampo.

L’apprezzamento che riceveva in una vasta cerchia di conoscenze è stato dimostrato anche al momento delle esequie, a cui hanno partecipato molte persone non solo di Cavallirio, ma anche dai paesi vicini. Lo stesso primo cittadino ha dato il proprio consenso quando gli amici hanno chiesto di poterlo portare in corteo a piedi fino in chiesa.

Raccolta fondi per la scuola

Per ricordare Paolo sono state avviate diverse raccolte di fondi da parte di associazioni di Cavallirio e anche dagli stessi volontari della Protezione civile, che la stessa famiglia ha chiesto di devolvere alla scuola “G. Calderini” frequentata dal figlio. Anche uno dei negozi del paese ha deciso di effettuare una colletta, ponendo al suo interno una cassetta per le offerte.

«A breve chiederò ai responsabili della scuola primaria che mi facciano conoscere l’esito della raccolta, perché mi sembra giusto far sapere alla cittadinanza attraverso il nostro canale istituzionale “Cavallirio informa”, l’importanza del gesto compiuto in nome di Paolo», aggiunge D’Aguanno.

