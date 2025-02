Dolore per il 75enne morto mentre faceva jogging a Gozzano. Antonino Crimi è stato stroncato da un malore nel pomeriggio di domenica.

Dolore per il 75enne morto mentre faceva jogging a Gozzano

E’m u pensionato di 75 anni, Antonino Crimi, l’uomo che è stato rinvenuto cadavere nel pomeriggio di domenica 23 febbraio nel territorio di Gozzano, in una zona di bosco non lontana dal lago d’Orta.

Come riporta il Corriere di Novara, l’uomo è stato rinvenuto privo di sensi in un viottolo che scende a lago in località Pascolo nel Comune di San Maurizio d’Opaglio, percorrendo il Lungolago Beltrami di Gozzano. Scattato l’allarme, sul posto si è portata un’ambulanza del 118. Ma ogni tentativo da parte dei soccorritori di rianimare il malcapitato si è purtroppo rivelato inutile. Sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Gozzano per i rilievi del caso e per cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Colpa di un malore

All’origine del decesso quasi certamente un improvviso malore che ha colpito il pensionato, residente in zona. Il quale, come tante altre persone domenica pomeriggio, grazie anche al rialzo delle temperature aveva scelto di trascorrere qualche ora all’aria aperta a contatto con la natura. La zona è molto frequentata in qualsiasi periodo dell’anno dagli appassionati di podismo.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook