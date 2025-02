Uomo muore improvvisamente sul lungolago di Gozzano. Inutile ogni tentativo di rianimazione portato avanti dagli operatori del 118.

Uomo muore improvvisamente sul lungolago di Gozzano

Tragedia a Gozzano nel pomeriggio di oggi, domenica 23 febbraio: un uomo è stato trovato ormai senza vita sul lungolago Beltrami. Si tratta di un 75ebnne di cui non sono ancora state rese note le generalità, e nemmeno la residenza.

E’ stato subito lanciato l’allarme, e sul posto si è portata una squadra di sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il pensionato. Ma nonostante gli sforzi degli operatori, non c’è stato nulla da fare. Alla fine il medico legale ne ha constatata ufficialmente il decesso.

Si tratta di morte naturale

In zona anche i carabinieri per i rilievi. Si tratta certamente di una morte naturale, dovuta a un improvviso malore. In opgni caso, sarà la’utorità giudiziaria a decidere se ordinare l’autopsia o se invece riconsegnare subito il corpo ai familiari.

Foto d’archivio

