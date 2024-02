Emergenza latte a Romagnano: la Caritas lancia un appello. I volontari seguono attualmente 158 persone, serviva aiuto per i più piccoli.

Sos latte alla Caritas di Romagnano. Un appello lanciato durante la messa della scorsa domenica mattina ha permesso ai volontari romagnanesi di superare la scarsità di scorte di latte, che impediva di soddisfare la richiesta settimanale delle famiglie bisognose del paese.

«Per problemi legati al cambiamento di sede del Banco alimentare di Novara, il mese scorso non abbiamo potuto ricevere la consegna dei generi di cui riforniamo le nostre 51 famiglie – afferma la responsabile Caritas Paola Agarla -, così abbiamo pensato, grazie alla collaborazione del parroco don Gianni Remogna, di coinvolgere la cittadinanza, che ha risposto generosamente».

Vengono distribuiti 70 litri ogni settimana

«Solitamente distribuiamo circa 70 litri di latte alla settimana. Se si fosse trattato di un altro genere alimentare, avremmo potuto cercare di ovviare alla sua mancanza, perché non siamo avvezzi a chiedere in continuazione l’aiuto della gente. Ma il latte, che serve soprattutto per i bambini, ci sembrava degno di essere interessato da un coinvolgimento dei romagnanesi, che collaborano volentieri».

Difficile tracciare un bilancio di quanto raccolto: «la gente ha continuato a portare cartoni di latte ogni giorno – afferma Agarla – e la raccolta ancora prosegue, anche se abbiamo superato l’emergenza».

Le persone sempre più in difficoltà

Le persone seguite dalla Caritas di Romagnano sono 158, di cui la metà italiane, da 0 a 80 anni. «Le previsioni dicono non caleranno nel 2024 – commenta Agarla -. Alcune famiglie, soprattutto gli anziani, sono composte da uno o due persone, ma abbiamo nuclei di sei, sette e persino otto elementi, e a breve nasceranno altri tre bambini».

«Si capisce che il latte è una delle nostre priorità. Ogni mese, veniamo riforniti dal Banco alimentare di Moncalieri, che recapita la merce al centro di Novara. L’intoppo dei giorni scorsi ha impedito la regolare consegna, però noi abbiamo scorte che ci permettono di affrontare un’emergenza di questo genere e spesso ci viene incontro anche il Comune. Proprio riguardo al latte, vorrei menzionare anche il romagnanese che ogni settimana ce ne porta una confezione di un ottimo tipo per i nostri bambini».

Per chi volesse dare una mano, ogni martedì dalle 14.30 alle 16.30, Agarla è presente nella sede della Caritas di via Novara, accanto all’istituto di credito, per ascoltare chiunque ritenga di avere bisogno di aiuto.