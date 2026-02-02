Fara, finto maresciallo tenta la truffa a due anziani: condannato. Un giovane si era presentato dicendo di indagare su una rapina in gioielleria, e pretendendo di vedere l’oro.

Fara, finto maresciallo tenta la truffa a due anziani: condannato

Aveva provato a raggirare una coppia di pensionati presentandosi come maresciallo dei carabinieri, ma l’intuito delle vittime e la chiamata ai veri militari hanno mandato a monte il piano. Per l’episodio avvenuto a Fara Novarese, un 24enne già conosciuto alle forze dell’ordine per reati analoghi, è stato condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

La decisione è stata pronunciata dal tribunale al termine di un procedimento con rito abbreviato, ammesso a condizione dell’ascolto della vittima. L’imputazione contestata al giovane è quella di furto.

I fatti nel dicembre scorsi

I fatti risalgono al 18 dicembre scorso. In quella mattinata la coppia aveva ricevuto una telefonata da un sedicente superiore dell’Arma, che aveva parlato di un’indagine in corso su una rapina avvenuta in una gioielleria di Novara e della necessità di verificare anche i preziosi custoditi in casa. Poco dopo, alla loro porta si era presentato un uomo in abiti civili che si era qualificato come appartenente alle forze dell’ordine.

Una volta entrato nell’abitazione, il giovane aveva chiesto di visionare gioielli e oggetti in oro. Il comportamento dell’uomo aveva però insospettito la moglie, che ha avuto la certezza della truffa quando lo ha visto appropriarsi di una collana e di altri monili, arrivando a chiedere anche la fede nuziale del marito.

L’insistenza del giovane

Nonostante le rimostranze dei due anziani, il finto carabiniere aveva insistito, sostenendo di dover effettuare una perquisizione e iniziando a muoversi liberamente nelle stanze. A quel punto le vittime hanno preteso la restituzione degli oggetti e, nel frattempo, hanno contattato il 112.

Il truffatore si è quindi allontanato dall’abitazione con parte della refurtiva, ma è stato intercettato poco dopo dai veri carabinieri mentre stava per salire su un taxi. Addosso gli sono stati trovati un anello e una foglia in oro sottratti alla coppia pochi minuti prima.

Foto d’archivio

