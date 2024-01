Fatto esplodere bancomat a Ghemme: bottino sui 100mila euro. LE FOTO

Fatto esplodere bancomat a Ghemme: bottino sui 100mila euro. Un colpo molto simile a quello messo a segno a Gattinara, nel mirino ancora il Banco popolare Milano.

Ammonta a circa 100mila euro il bottino dell’assalto al bancomat Bpm messo a segno nel fine settimana a Ghemme. La tecnica è sostanzialmente la stessa adottata già in altre occasioni analoghe tra Novarese e a Gattinara. I malviventi hanno fatto saltare lo sportello automatico dell’istituto di credito in via Novara, presumibilmente immettendo acetilene a bassa temperatura e poi facendo esplodere il gas con una scintilla.

Subito è scattato l’allarme, alcuni residenti in zona sono stati svegliati dal rumore, peraltro non così assordante. Ma la banda è riuscita a fuggire prima dell’arrivo della sicurezza e delle forze dell’ordine. In effetti, l’operazione è durata solo pochi minuti, così come appunto era accaduto a Gattinara.

Bottino ingente

Da una prima analisi, il bottino si aggira sui 100mila euro. Sabato mattina il bancomat era coperto da un pannello con una guardia giurata a presidiare l’area. Le indagini sono seguite dai carabinieri. Come avviene in questi casi si spera che il sistema di videosorveglianza possa dare qualche elemento utile.

L’ennesimo colpo in zona

Nel mese di dicembre sono stati diversi i colpi ai bancomat avvenuti in Piemonte. Con modalità simili, era stato svaligiato lo sportello automatico della Unicredit di Valperga nel Torinese. Poi il 6 dicembre era stata colpita un’altra filiale sempre della Banca del Piemonte ma a Giaveno. Si sono verificati colpi simili anche a Settimo Torinese e San Mauro Torinese e, con modalità diverse, ad Alice Castello. Non è escluso che possa trattarsi della stessa banda. Altro colpo da segnalare nello stesso periodo ancora a Santhià sempre a uno sportello automatico.

In precedenza, altri colpi erano stati messi a segno nel Novarese tra Borgo Ticino e Cerano. A metà novembre toccò alla Bpm di Gattinara, in corso Valsesia: nonostante si trattasse di una zona centrale, i malviventi fecero esplodere l’apparecchio e si portarono via le banconote custodite al suo interno.