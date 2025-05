Festa della Beata, oggi prende il via la ricorrenza che unisce Ghemme e Quarona. I pellegrini partiti nella notte, in mattinata il tradizionale scambio delle croci. Alle 11 la celebrazione solenne con il vescovo.

Festa della Beata, oggi prende il via la ricorrenza che unisce Ghemme e Quarona

Si celebra oggi, venerdì 2 maggio, la tradizionale ricorrenza della Beata Panacea, patrona di tutta la Valsesia. Una festa che unisce le comunità di Quarona e di Ghemme. Già nella serata di ieri un gruppo di pellegrini si sono messi in cammino da Quarona per raggiungere Ghemme e partecipare alle celebrazioni che hanno preso il via già con la prima messa delle 6.

Alle 8 c’è la processione dell’accoglienza, con il tradizionale scambio delle croci e delle stole con i parrocchiani di Quarona, il cui nuovo parroco don Giorgio Malvestio presiederà la messa delle 8.45. Al termine vi sarà il commiato dei quaronesi alla fontana della Beata e, a seguire, la benedizione e distribuzione del pane e del vino all’oratorio parrocchiale.

Alle 11, il vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla celebrerà la celebrazione solenne. Alle 17.30 vi saranno i secondi vespri solenni, seguiti dalla messa presieduta da don Roberto Collarini, parroco di Varallo.

Le celebrazioni proseguono

Domani, sabato 3 maggio, a Ghemme sarà la giornata giubilare dell’unità pastorale missionaria “Madonna del Rosario”: dalle 10 alle 12 vi saranno le confessioni in chiesa parrocchiale. Alle 16.30 la messa presieduta da don Manuel Spadaccini, moderatore dell’Upm. Alle 21, sempre nella parrocchiale, “Meditazione musicale: capolavori di musica sacra e classici senza tempo” con l’orchestra “Ex-novo”.

Domenica la messa solenne delle 10.30 sarà celebrata da monsignor Stefano Bedello, vicario generale della diocesi di Vercelli. Alle 16, il sagrato della chiesa (o l’interno in caso di maltempo) ospiterà il concerto della “Nuova Filarmonica Ghemmese”, a cui alle 18 seguirà la messa presieduta da don Mario Perotti, canonico della Cattedrale.

Lunedì 5 maggio alle 10, al cimitero, sarà celebrata la messa per i defunti della parrocchia.

La “Festa della Beatina”

Venerdì prossimo, 9 maggio, ci sarà la “Festa della Beatina”, che prevede alle 18 messa allo scurolo, presieduta da don Paolo Milani, direttore dell’archivio storico diocesano; alle 20.30, Rosario alla fontana della Beata, dove alle 21 si svolgerà il secondo concerto del corpo bandistico ghemmese. In caso di maltempo, i due eventi saranno in chiesa parrocchiale. Da domani a domenica la parrocchia di Ghemme sarà “Chiesa giubilare”, con la possibilità di indulgenza plenaria.

Molte le manifestazioni collaterali: oltre agli incontri organizzati dall’associazione “Noi del Castello”, fino a domenica all’oratorio di via Marino Del Grande 4 sarà aperta la mostra “Ghemme in arte”, in cui saranno esposti lavori di artisti Ghemmesi. All’interno dell’esposizione vi sarà il percorso fotografico “Visione e gestualità” di Antonio Di Bari.

