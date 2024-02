Frana sulla Traversagna, la strada chiusa per precauzione. La pioggia ha provocato uno smottamento nel territorio di Prato Sesia.

La pioggia continua di questi giorni ha provocato uno smottamento lungo la Traversagna, la strada che da Prato Sesia sale verso il santuario di Boca. Nulla di grave, solo una montagnola di terriccio e qualche ceppo di vegetazione. Il materiale si è staccato a monte di un tratto delimitato dai muretti di pietra a secco, ed è finito sulla carreggiata.

Per fortuna in quel momento non transitava nessuna vettura. E’ accaduto nella mattinata di oggi, martedì 27 febbraio. A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono imbattuti nella frana mentre stavano percorrendo la Traversagna.

La chiusura per precauzione

Gran parte del materiale è stato rimosso in tempi rapidi, ma intanto la circolazione è stata interrotta in attesa di ulteriori verifiche sulla stabilità del versante. Anche perché nella stessa zona era caduto del materiale già nella mattinata di domenica.

Si vedrà, in base alle verifiche dei tecnici, se la viabilità potrà essere riaperta in tempi brevi o se invece saranno necessari lavori per consolidare il versante. Da ricordare che la Traversagna non è certo nuova a problemi di smottamenti di terriccio o caduta di alberi che finiscono o minacciano la carreggiata.