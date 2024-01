Ghemme e Fara nel mirino di una banda di ladri. Numerose segnalazioni dei cittadini, pare che i malviventi siano poi usciti di strada e fuggiti a piedi.

Abitazioni prese d’assalto da una banda di scassinatori. E’ accaduto nella serata di ieri, mercoledì 3 dicembre, nella zona di Ghemme e Fara. Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma numerose segnalazioni sui gruppi social dei paesi e su profili di residenti.

Vengono segnalate persone intente a scassinare cancelli, o a tentare di introdursi in qualche casa più isolata. Al momento non è chiaro se alcuni di questi tentativi siano andati a segno, ma le segnalazioni sono numerose. Pare in due o tre villette i malviventi siano riusciti a introdursi.

La fuga e lo schianto

Sempre seguendo il tam-tam dei social (corredato peraltro di fotografie), pare che l’auto (o una delle auto) dei ladri si sia schiantata contro un palo della luce mentre stava viaggiando ad alta velocità nei dintorni del Novarese. E i ladri sarebbero fuggiti a piedi. Notizie più precise e da fonte ufficiale si avranno probabilmente nei prossimi giorni.

