Ghemme, fugge dai carabinieri e si schianta con l’auto

Nuovi guai per una delle persone indagate per la morte del 33enne Gabriele Maffeo, trovato senza vita in un cassonetto a Chiavazza. Per Giuseppe Bonura, 43 anni, una delle persone coinvolte nell’indagine, si sono infatti riaperte le porte del carcere poiché nei giorni scorsi ha violato il regime di sorveglianza speciale al quale è sottoposto. Ed è stato sorpreso nella zona tra Ghemme e Fara Novarese.

Un inseguimento da film

L’uomo si è reso protagonista di un inseguimento rocambolesco durato più di un’ora. Quando i carabinieri della stazione di Romagnano Sesia lo hanno visto uscire da un’area boschiva gli hanno intimato l’alt, ma il biellese si è dato gas e si è allontanato a tutta velocità. Si trattava della zona ben nota per i frequenti traffici di stupefacenti.

Il 43enne, al volante di una Ford Fiesta, è scappato per diversi chilometri, tallonato dai militari dell’Arma. La fuga si è conclusa dopo circa un’ora, quando Bonura ha perso il controllo del veicolo e ha terminato la propria corso contro un muro.

A quel punto avrebbe provato ancora a dileguarsi a piedi, arrivando a calarsi in un canale per provare a far perdere le proprie tracce, venendo infine bloccato dai carabinieri mentre tentava di scavalcare una recinzione.

Scattano le manette

A quel punto è scattato l’arresto per violazione della sorveglianza speciale e resistenza a pubblico ufficiale. Nei giorni scorsi, assistito dall’avvocato Marco Romanello, Bonura è comparso davanti al giudice per la direttissima. Il processo è stato rinviato al prossimo 11 novembre e il 43enne è stato condotto in carcere. Il magistrato ha infatti disposto la custodia cautelare in attesa dell’udienza.

