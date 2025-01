Morto il priore Bruno Bosia, lutto in bassa Valsesia. L’uomo si è improvvisamente spento a 77 anni, era il filo diretto con Santiago de Compostela.

Morto il priore Bruno Bosia, lutto in bassa Valsesia

A Prato Sesia è improvvisamente mancato Bruno Bosia, conosciutissimo priore del Capitolo del Piemonte orientale della Confraternita di San Giacomo di Compostela. Noto per i suoi numerosi pellegrinaggi organizzati e portati a termine fino a pochi anni fa al santuario spagnolo di Santiago de Compostela e in altri importanti luoghi sacri d’Italia e d’Europa.

La sua figura alta e massiccia, dalla barba e capelli bianchi, che nei mesi invernali diventavano fluenti, per poi essere rasati in estate, era presente ogni giorno in paese. Per tutto l’anno, si spostava con ai piedi i suoi sandali, gli stessi con cui affrontava le centinaia di chilometri lungo il famoso Cammino, per accompagnare i fedeli nei pellegrinaggi.

Il funerale venerdì pomeriggio a Prato Sesia

Qualche anno fa allestì un’incredibile collezione di bottiglie alla Casa del popolo. Ma anche la sua casa era un vero e proprio museo, con mille oggetti ricordo e le pareti tappezzate di pagine di giornali e fotografie che parlavano di lui e lo ritraevano tra la gente che amava e che lo seguiva nelle sue iniziative.

Il pratese lascia il fratello Dante con Rosalba e la nipote Alice con Gabriele. I suoi funerali si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di San Bernardo, a Prato Sesia, anticipati dal Rosario, alle 14.45.

