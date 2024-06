Giorni di lutto a Romagnano per Massimo: aveva solo 57 anni. Il funerale è stato celebrato lunedì mattina, lascia la moglie e due figli.

Giorni di lutto a Romagnano per Massimo: aveva solo 57 anni

E’ stato celebrato nella mattinata di lunedì a Romagnano il funerale di Massimo Gallantina, mancato improvvisamente a soli 57 anni. L’uomo ha lasciato la moglie Sandra, i figli Riccardo e Alice, la sorella Paola, oltre af altri parenti.

Un decesso che ha colto tutti di sorpresa, una persona strappata troppo presto alla vita e agli affetti dei suoi cari. Lo hanno ricordato anche i coscritti del 1966, che si sono stretti attorno alla famiglia. Hanno voluto anche loro partecipare al cordoglio con una epigrafe affissa in paese.

Gli amici ricordano Massimo Gallantina come una persona sempre disponibile.

Il ricordo dei colleghi

Diverse testimonianze di affetto verso la famiglia. Sui social una collega lo ricorda con queste parole: «Ciao Massimo, non sono riuscita a salutarti ieri (venerdì, ndr) in ufficio. Lo farò lunedì. È stato bello poterti conoscere, sei stato un collega-amico speciale, sempre gentile e disponibile. Mi mancheranno le chiacchiere in mensa, il prenderti in giro perché alla fine del pasto bevevi l’aranciata. Mi mancherà il nostro lamentarci per la vita da pendolari… mi mancherai».

