Giovedì l’addio a suor Regina Nyandwi: lutto anche a Romagnano

Eseguita l’autopsia, il giudice ha dato il nulla osta per le esequie di suor Regina Nyandwi, 67 anni, che per qualche tempo fu anche “animatrice di comunità” (che corrisponde al ruolo di superiora) al Sacro Cuore di Romagnano. Il funerale sarà celebrato domani, giovedì 1 febbraio, alle 10 nella cappella della sede della Congregazione delle Sorelle della Carità a Novara. Il rosario sarà invece celebrato nella serata di oggi, mercoledì 31 gennaio, alle 20.45 sempre nella cappella dell’istituto.

Fatale un malore in auto

Giovedì 18 gennaio suor Regina stava tornando al Sacro Cuore di Novara dopo aver fatto la spesa per i poveri. Era alla guida della sua auto quando improvvisamente si è sentita male. Si è accasciata sul volante, mentre l’auto proseguiva la sua corsa zigzagando per qualche metro, per fortuna senza scontrarsi con altri veicoli.

Soccorsa dagli operatori del 118, aveva poi cessato di vivere all’ospedale Maggiore nella giornata sabato 20 gennaio, due giorni dopo l’incidente.

Il ricordo di Romagnano

Come accennato, anche la comunità di Romagnano conosceva bene suor Regina. Suor Regina è stata a Romagnano dal 2009 al 2011, quando si è trasferita a Novara. Nel 2010 è stata alla guida della comunità delle suore romagnanesi. Tra i suoi compiti, oltre a servizi di portineria e altri all’interno dell’istituto, vi era quello di portare le comunioni ai malati del paese e alla casa di riposo.