Il “Grappolo d’argento” apre la Mostra del vino a Sizzano

Conto alla rovescia per la Mostra del vino Sizzano doc. La 52esima edizione della fortunata manifestazione aprirà i battenti sabato alle 17 in piazza Prone con l’inaugurazione, per terminare domenica 30. Il taglio del nastro sarà seguito, alle 18, dalla premiazione del concorso enologico “Grappolo d’argento”, promosso dal Comune, nell’ex chiesa di San Grato; al termine, la degustazione dei vini premiati in sala consigliare insieme ai sommelier Onav.

Già sold out “Stuzzicando tra le vigne”

La giornata proseguirà con “Stuzzicando tra le vigne”, una passeggiata golosa a tappe tra le colline di produzione del Sizzano doc. L’evento però è già sold out (dopo pochi giorni dalla presentazione). La serata sarà poi animata dalla musica dei Freakout. Domenica la messa sarà celebrata alle 11 e sarà seguita dalla tradizionale processione di Santa Croce; dalle 14 verranno organizzate le visite alla parrocchiale di San Vittore e alle cantine storiche. Alle 18 al ricetto si terrà l’aperitivo con l’autore: Mariapaola Peretto presenterà il suo secondo libro “La giusta scelta”; alle 21,30 la compagnia teatrale “I Barlafus” proporrà lo spettacolo “Spirito sizzanese”.

Torna la Shary Band

Il programma ripartirà mercoledì 26 alle 20 con l’undicesima edizione della Corsa tra i vigneti, tappa serale del circuito Gamba d’oro con due percorsi, uno da 6,5 chilometri e il mini giro di 1,5. All’arrivo pasta party gratuito per i partecipanti. Giovedì 27 alle 20 la cena sarà a base di fritto misto di mare (prenotazione entro il 25 giugno) e dalle 21,30 canterà la Shary Band. Venerdì 28 nuova serata musicale con i ragazzi di GuitarVille diretti dal maestro Daniele Izzo e sabato 29 torna la “Paniscia in piazza” (prenotazione entro il 27 giugno); allieterà la cena l’orchestra Maria Ravera.

Spettacolo conclusivo del Grest

I festeggiamenti si concluderanno domenica 30 con la cena benefica organizzata in collaborazione con le associazioni del paese: durante la serata i giovani dell’oratorio si esibiranno sul palco con lo spettacolo conclusivo del Grest. Il ricavato sarà destinato al restauro degli affreschi dell’ex chiesa di San Grato (prenotazioni entro il 29 giugno).

Per informazioni e prenotazioni prolocosizzano@hotmail.it o messaggio WhatsApp al 338 1799655 (dopo le 18).l

