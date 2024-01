Il santuario di Boca piange padre Mario Andreoli. Aveva 83 anni. La sua prima esperienza nelle parrocchie di Camasco e Morondo, poi il trasferimento a Novara. Celebrato oggi il funerale.

«Un uomo di Dio. Era questa l’impressione che padre Mario, sicuramente tra i preti più noti e apprezzati delle nostre terre, lasciava di sé nell’animo di molta gente».

Così il vicario episcopale don Franco Giudice ricorda padre Mario Airoldi. E’ morto martedì all’età di 83 anni. Il funerale è stato celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 gennaio, al santuario di Boca.

Il ricordo di don Franco

«Padre Mario era un uomo di Dio. Poteva essere questa l’impressione del povero che trovava in lui attenzione e sostegno, a partire dalle famiglie del rione Bellaria nella “San Giuseppe” di un tempo, fino a coloro che lo attendevano numerosi nei pressi del confessionale della cattedrale quando arrivava, sempre un po’ di corsa, in biciclett. Una generosità a volte eccessiva, ma che faceva trasparire qualcosa dell’infinita provvidenza di Dio – lo ricorda ancora don Giudice -. “Charitas sine modo”, si sarebbe detto un tempo.

Ma era anche l’impressione di molti che cercavano in padre Mario qualcuno a cui aprire il proprio cuore, conoscendo la sua arte dell’ascolto, per accogliere una risposta preziosa nell’orientare il cammino della vita. Era certamente il padre spirituale più conosciuto e cercato dalle nostre parti».

Sacerdote in Valsesia

Padre Mario era nato il 3 maggio 1940 a Galliate. Ordinato il 20 giugno 1964 a Novara da monsignor Placido. Cambiaghi, aveva scelto di divenire oblato diocesano dei santi Gaudenzio e Carlo.

Avvierà il suo ministero sacerdotale assumendo la reggenza delle parrocchie di Camasco e Morondo per poi divenire, dal 1965 al 1975, vicario parrocchiale a San Giuseppe in Novara. Dal 1992 al 1994 lo troviamo al al Sacro Monte di Varallo in qualità di Prevosto degli Oblati prima dal 1992 al 1997 e successivamente dal 1997 al 2012.

Di particolare rilevanza il suo servizio, intrapreso nel 1997 e terminato nel 2012, quale Direttore Spirituale della Comunità di Teologia nel Seminario di Novara. Dal 2013 era collaboratore al Santuario di Boca, prestando la sua opera per la liturgia, ma soprattutto per le confessioni e la direzione spirituale di sacerdoti, religiosi e laici, assicurando, un giorno alla settimana, una presenza anche nella Cattedrale di Novara.