Incidente a Romagnano, auto travolge i cartelli pubblicari alla rotonda

Schianto nelle prime ore della mattinata di oggi, domenica 21 dicembre, a Romagnano: qui intorno alle 7 si è verificato un incidente stradale sulla rotonda di via Dei Martiri. Due vetture sono rimaste coinvolte in un tamponamento che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo.

A seguito dell’impatto, una delle auto ha perso il controllo ed è finita all’interno della rotonda, abbattendo alcuni cartelli pubblicitari presenti nell’area. La scena ha attirato l’attenzione di diversi automobilisti in transito, causando rallentamenti temporanei alla circolazione.

L’intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, insieme ai vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella rimozione dei mezzi incidentati. Le persone coinvolte hanno riportato solo tanto spavento e qualche contusione lieve, senza necessità di ricovero.

La viabilità è tornata regolare nel corso della mattinata, una volta completate le operazioni di soccorso e ripristino. Restano in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Le vetture sono poi state portate via con un carro-attrezzi.

