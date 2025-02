Investito mentre va a fare la spesa, pensionato grave in ospedale. Codice rosso per un 69enne di Borgomanero portato al pronto soccorso.

Investito mentre va a fare la spesa, pensionato grave in ospedale

Pensionato investito sulle strisce pedonali a Borgomanero. E’ successo nella mattinata di ieri, mercoledì 5 febbraio. In via Novara un uomo di 69 anni stava attraversando la strada per andare a fare la spesa come tutti i giorni. In quel momento stava arrivando un’automobile che non l’ha visto, travolgendolo e scaravantandolo a terra.

Stando a quanto ricostruito l’uomo era sulle strisce pedonali. Il pensionato è finito a terra, con traumi molto importanti. E subito la situazione è parsa grave, i primi a fermarsi sono stati alcuni automobilisti che hanno assistito alla scena. E hanno chiamato d’urgenza il 118.

L’intervento dei soccorritori

Gli operatori dell’ambulanza medicalizzata hanno stabilizzato il paziente che successivamente è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Novara, dove è arrivato con codice rosso. Le sue condizioni sono state valutate dai sanitari molto gravi.

Alla guida dell’auto c’era una donna in pensione, che si è subito fermata. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per ricostruire la dinamica. Sembra che la donna si sia accorta solo all’ultimo del pedone, l’automobilista dopo l’incidente era sotto choc.

