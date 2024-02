La banda delle bici assalta negozio a Romagnano. Questa volta però i malviventi hanno dovuto andarsene a mani vuote.

La banda delle bici assalta negozio a Romagnano

Non si arresta l’ondata di furti ai danni di punti vendita di biciclette. Nel mirino della banda che ha già colpito varia volte in Valsesia sono soprattutto modelli costosi ed e-bike che valgono migliaia di euro. La scorsa settimana i malviventi sono tornati al “Tutto bici” di Romagnano, già visitato di recente.

Questa volta però i ladri non sono riusciti nel loro intento. A frenarli sono stati gli accessi rinforzati, l’allarme e l’arrivo delle forze dell’ordine.

Due colpi in un mese

Già lo scorso 22 gennaio il centro specializzato nella vendita di bici era stato visitato dai malviventi, che erano riusciti a portare via materiale per 50mila euro. La banda aveva sradicato la saracinesca metallica a colpi di mazza portando via una decina di mezzi. Un’azione avvenuta nell’arco di pochi minuti.

Stavolta hanno tentato di entrare dalla vetrina che era stata danneggiata proprio dalla precedente rapina e non era stata ancora del tutto riparata. Segno che i ladri avevano effettuato un sopralluogo per verificare la situazione.

Come detto, la banda non è però riuscita nel suo intento: dopo aver superato i dissuasori metallici sono stati rallentati dalle protezioni metalliche messe all’interno proprio in seguito all’ultimo colpo. Nel frattempo un “palo” deve aver avvisato dell’arrivo delle forze dell’ordine e così i malviventi sono scappati a mani vuote.

Furti a raffica

In Valsesia nel giro di poche settimane sono stati messi a segno quattro furti, con un bottino complessivo di circa 120mila euro. Evidentemente si tratta di furti su commissione, con i “pezzi” rubati che vengono immessi sul mercato nero.

Le indagini a parte dei carabinieri intanto proseguono. Va segnalato che lo scorso mese colpi nei negozi specializzati in biciclette erano stati messi a segno nella zona di Castelletto Ticino.

Foto d’archivio