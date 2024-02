Fiamme in un condominio, evacuate tredici famiglie. L’incendio si è sviluppato nella cucina di uno degli appartamenti.

Appartamento a fuoco in un condominio di Omegna. E’ accaduto la scorsa notte nella frazione Cireggio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 3 circa per affrontare le fiamme che si erano sviluppate in uno degli appartamenti.

Per garantire la sicurezza di tutti i residenti, sono state fatte evacuare dodici nuclei familiari, compresa la coppia che vive nell’appartamento teatro dell’incendio. L’edificio è stato lentamente invaso dal fumo, ed è arrivata soprattutto da qui la decisione di far uscire tutti.

L’intervento per spegnere il fuoco

Come poi si è scoperto, le fiamme si erano sviluppate in una cucina posta al secondo piano. Poi si sono propagate anche nel soggiorno dell’alloggio, causando danni importanti all’arredo dell’appartamento e qualche danno strutturale ancora in corso di valutazione.

Per fortuna le due persone che vivono nell’appartamento non hano avuto conseguenze, essendo riuscite a uscire senza venire intossicate o ustionate. Sul posto anche il personale del 118 per l’assistenza ai residenti, e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.