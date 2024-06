La moglie vuole lasciarlo, lui la minaccia: arrestato a Prato Sesia. La donna denuncia una vita di vessazioni. Ma lui si dichiara innocente.

Dopo anni di ingiurie e maltrattamenti lei ha deciso di dire basta. Ma la risposta del marito non si è fatta attendere: e ha inviato alla moglie una serie di messaggi con minacce decisamente preoccupanti. Poi però per un 60enne di Prato Sesia è partito un insolito “arresto differito”, vale a dire messo in atto non in flagranza. Uno dei primi eseguiti nel Novarese.

Si tratta di una ordinanza di limitazione della libertà personale eseguita dalle forze dell’ordine anche a distanza di tempo dal reato commesso, se documentato da prove. Ed è il caso di quanto successo appunto tra Romagnano e Prato Sesia.

La vicenda

Preoccupata delle minacce, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Romagnano Sesia che hanno raccolto il racconto della donna. Quei messaggi non erano frutto solo di un periodo di crisi della coppia, dietro c’era una storia decennale di maltrattamenti.

La donna ha fatto vedere ai carabinieri prima i messaggi ricevuti dal marito poi ha svuotato il sacco, raccontando una storia ultradecennale di maltrattamenti dove non sono mancate aggressioni, minacce e ingiurie, tutto nascosto tra le mura domestiche.

Una vita difficile

Ma dopo una vita insieme la donna ha deciso di dire basta, voleva lasciare il marito. E questo ha scatenato la furia dell’uomo che ha inviato messaggi di minaccia.

Le prove raccolte dai carabinieri hanno portato all’arresto differito. Nei con fronti dell’uomo il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Novara ha emesso la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. Di fronte al giudice ha negato ogni addebito e il racconto sostenuto dalla moglie.

Dopo l’arresto è tornato in libertà e in attesa del processo si è trasferito in un’altra provincia.

