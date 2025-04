La Pro loco di Prato Sesia annulla la festa per rispetto del Papa. Quest’anno niente San Marco: «Non ce la siamo sentiti di fare baldoria in un momento così…»

Cancellata per quest’anno la tradizionale festa di San Marco a Prato Sesia. La manifestazione era in programma per venerdì scorso: un evento che si tiene nei prati intorno alla cappella dedicata al santo. Ma quest’anno non è andata in scena. La Pro loco, sentito anche il parroco don Fulvio Trombetta, ha deciso infatti di osservare il lutto per la scomparsa di Papa Francesco. Una decisione presa solo la sera precedente alla festa e diffusa tramite i canali social.

«Abbiamo riflettuto a lungo – spiega la presidente del sodalizio Pierangela Lovati -. Ovviamente ci spiaceva rinunciare ad una tradizione radicata nei secoli e apprezzata da tutti i pratesi e non solo. La festa, dopo la messa nella chiesetta di San Marco, avrebbe previsto un pranzo all’aperto e giochi e musica nel pomeriggio. E non ce la siamo sentiti di trascorrere una giornata in allegria mentre si era in attesa del funerale del pontefice». Sarà per il prossimo anno.

Ora si pensa alla patronale di San Bernardo

La Pro loco allestirà invece il rinfresco per i partecipanti alla celebrazione degli anniversari di matrimonio domenica, per poi dedicarsi all’organizzazione dei due fine settimana della festa patronale di San Bernardo, dal 6 all’8 e dal 13 al 15 giugno.

