L’Epifania messa in scena dai ragazzi: torna la tradizione di Romagnano

Dopo la pausa del 2022, dovuta agli strascichi della pandemia, torna a Romagnano dopo quattro anni la rappresentazione dell’Epifania del comitato Venerdì Santo, messa in scena dai ragazzi del paese. In effetti, lo scorso anno i bimbi avevano interpretato l’arrivo dei Re Magi, ma l’allestimento era organizzato dall’oratorio.

Appuntamento nella mattinata di domani, sabato 6 gennaio, a partire dalle 9.45 all’interno della chiesa abbaziale di San Silvano. «La nostra messa in scena si fa negli anni pari – spiega il presidente del Comitato, Paolo Arienta -, quando non c’è la Passione di Cristo. La finalità è di coinvolgere i giovani e, spesso, persone che recitano per la prima volta. È un modo per avvicinare nuove leve alle nostre attività, contando sul fatto che alcuni di loro diventino poi protagonisti della più grande manifestazione del Venerdì Santo».

La vicenda dei Re Magi

Chi assisterà alla recita potrà immergersi nella raffigurazione di quanto avvenne nel giorno in cui Gesù fu mostrato al mondo. «Il pubblico potrà seguire le tappe dell’evento, a partire dall’incontro fra i tre Re Magi, che si recheranno insieme alla reggia di Erode per chiedergli dove si trova il Bambinello, per portargli i preziosi doni dell’oro, dell’incenso e della mirra», spiega Arienta.

Erode rimarrà turbato dall’apprendere che è nato un nuovo Re e chiederà loro di tornare a riferirgli dove si trova. I Magi seguiranno dunque la cometa per trovare Gesù e lo adoreranno insieme ai pastori. I tre Re ripartiranno ma non torneranno da Erode, e porteranno nel mondo la Lieta Novella.

Chi sono i personaggi

Numerosi i personaggi che animeranno la scena dell’Epifania, a partire da Gesù Bambino che sarà impersonato dal piccolo Ettore Pregnolato: Matilde Carioli sarà Maria, mentre Giuseppe sarà interpretato da Diego De Vecchi.

Il Re Moro Baldassarre sarà inscenato da Claudio Palazzin; il “Pitu” Re Moro (a Romagnano c’è questo personaggio in più) che lo accompagnerà sarà Francesco Federici; Gasparre sarà Lorenzo De Luca, mentre Melchiorre sarà interpretato da Luca Peroni.

Alessandro Verruca sarà Erode; Simeone, Davide Platini; Clarissa Biolcati vestirà i panni dell’Angelo; il sommo sacerdote Hillel sarà impersonato da Christopher Sainaghi; ai pastori Gilindu, Aurelia e Giuditta daranno vita rispettivamente Gabriele Gamalero, Rachele Palestro e Lucia Gamalero. La preghiera al Bambino Gesù sarà recitata da Maria Grazia Tinelli.