Luca Arata vola ai Mondiali in Messico: il sogno azzurro diventa realtà

È ufficiale: Luca Arata, atleta di Carpignano Sesia e giocatore del Vicenza Calcio Amputati, parteciperà ai Mondiali di calcio amputati in programma dal 13 al 22 novembre 2026 a San Juan de los Lagos, in Messico. La tanto attesa convocazione in nazionale è finalmente arrivata, trasformando in realtà un sogno che il calciatore coltivava da tempo. Una notizia che riempie d’orgoglio anche la sua comunità.

Per Arata sarà un’altra occasione di confrontarsi con i migliori giocatori del mondo, indossando nuovamente la maglia azzurra nella competizione più importante della disciplina. Saranno 24 le nazionali a contendersi il titolo mondiale, provenienti da quattro continenti. Il Messico ospiterà la manifestazione per la terza volta, dopo le edizioni del 2014 e del 2018, mentre cresce l’attesa per l’esordio dell’Italia.

Dall’incidente del 2015 al ritorno sui campi di calcio

Quella di Luca Arata è una storia di passione e determinazione. Nel 2015 un grave incidente stradale gli ha cambiato la vita, provocandogli l’amputazione di parte della gamba sinistra. Un evento drammatico che avrebbe potuto mettere definitivamente fine alla sua attività sportiva. Luca, però, non ha mai rinunciato al calcio, affrontando un lungo percorso di recupero per ritrovare la possibilità di giocare.

Con impegno e costanza è tornato sul terreno di gioco, fino a diventare un punto di riferimento del Vicenza Calcio Amputati e della nazionale italiana. Nel 2022 aveva già partecipato ai Mondiali in Turchia. «Pensavo di non poter più correre, oggi sono felice», è una delle frasi con cui racconta la sua esperienza. Ora arriva una nuova occasione per rappresentare l’Italia, coronando anni di allenamenti e sacrifici.

Italia nel girone con Messico, Liberia e Algeria

La nazionale italiana, guidata dal commissario tecnico Francesco Ramunno, è stata inserita nel Gruppo A insieme ai padroni di casa del Messico e alle rappresentative africane di Liberia e Algeria. Il primo obiettivo sarà superare la fase a gironi, prevista dal 13 al 16 novembre. Gli azzurri dovranno affrontare avversari insidiosi in una competizione che si annuncia particolarmente impegnativa.

Il calendario prevede l’inizio degli incontri a eliminazione diretta il 18 novembre, mentre la finalissima è fissata per domenica 22. L’Italia proverà a migliorare il risultato del 2022, quando il suo cammino si fermò ai quarti di finale. In quell’edizione il titolo mondiale fu conquistato dalla Turchia, che si presenterà in Messico da campione in carica.

Carpignano Sesia fa il tifo per il suo campione

La convocazione di Arata assume un significato particolare anche per Carpignano Sesia, dove il suo percorso sportivo è seguito con grande partecipazione. Poche settimane fa il sindaco Christian Massara gli aveva consegnato una benemerenza civica, riconoscendo il valore della sua esperienza umana e agonistica. Un premio che aveva celebrato la sua determinazione, oltre ai risultati raggiunti indossando la maglia azzurra.

Adesso, dopo i giorni di attesa per conoscere le convocazioni definitive, è arrivata la conferma più desiderata. Per Luca si apre un’altra avventura internazionale, con la possibilità di contribuire al cammino dell’Italia nella massima competizione mondiale. Da Carpignano Sesia fino al Messico, ancora una volta, la sua passione per il pallone lo porterà a vivere emozioni indimenticabili.

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