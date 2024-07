Malore in casa, donna di 45 anni trovata senza vita nel proprio alloggio. Intervento di carabinieri e 118, ma per la malcapitata non c’era più nulla da fare.

Malore in casa, donna di 45 anni trovata senza vita nel proprio alloggio

Quando gli operatori del 118 sono riusciti a raggiungerla, per lei non c’era ormai più nulla da fare. Momenti drammatici l’altro giorno a Gattico per una donna di soli 45 anni che è stata trovata senza vita nella propria abitazione in centro paese.

A dare l’allarme era stata una persona che non riusciva più a mettersi in contatto con lei, e si stava preoccupando. Così è partita la segnalazione e sul posto sono arrivati vigili del fuoco, carabinieri e soccorso sanitario.

La triste scoperta

I soccorritori sono entrati nell’abitazione della donna ma, come accennato, hanno solo potuto constatarne il decesso, avvenuto già da qualche tempo. Sul posto non è stato trovato alcun segno di violenza, né nulla che potesse far pensare a qualcosa di diverso da una morte improvvisa.

Probabilmente la donna è stata colta da un malore che non le ha lasciato nemmeno il tempo di chiedere aiuto. Sarà ora compito del magistrato decidere se affidare subito il corpo ai familiari o se invece ordinare l’autopsia.

Foto d’archivio

