Mirko Barbavara sindaco a Ghemme, il vice è Cristiano Tara

Mirko Barbavara è il nuovo sindaco di Ghemme ed è stato scelto con 89 voti personali. Il suo vice sindaco è Cristiano Tara, scelto durante la cerimonia di insediamento. Barbavara è stato il candidato della lista “Viviamo Ghemme” con più preferenze. Il suo vice si occuperà dello sport, della famiglia e dell’aggregazione, mentre Barbavara si concentrerà sul bilancio, sui tributi e sulle politiche energetiche.

Il nuovo organico della maggioranza: i ruoli degli assessori e dei consiglieri

I nuovi assessori sono Federica Uglioni, Roberto Ariatta e Margherita Russo. Uglioni si occuperà di istruzione, cultura e servizi alle persone, Ariatta si occuperà di sicurezza, edilizia e lavori pubblici. Russo, non entrata in consiglio, avrà il compito di gestire l’organizzazione comunale, il turismo e l’ambiente in veste di assessore esterno.

«Russo – spiega Barbavara – non era entrata in consiglio, in quanto prima esclusa, ma era entrata a far parte della nostra squadra proprio per le sue competenze e, pertanto l’abbiamo nominata assessore esterno».

Completano l’organico della maggioranza i consiglieri Mirko Fontana, Pierluigi Zuin, Tamara Bonetto, Alfredo Corazza ed Eugenio Arlunno. Questi ultimi due sono stati nella passata legislatura i capigruppo delle due liste di opposizione a quella di Davide Temporelli, ma nessuno dei due ha voluto prevalere nella nuova proposta elettorale, pur rimettendosi a disposizione del nuovo primo cittadino.

Quattro rappresentanti all’opposizione

La lista di Temporelli ha quattro rappresentanti all’opposizione, inclusi il caposquadra e i tre candidati più votati: Roberto Preda, Massimo Quercioli e Maria Beatrice Costa, quest’ultima già vicesindaco.

L’amministrazione valuta progetti e contributi per il futuro del paese

«La riunione per l’insediamento è stata molto tranquilla – afferma il sindaco – e, da parte mia, ho chiesto più volte alla minoranza una collaborazione anche critica ma costruttiva, in modo che tutto venga fatto per il bene del paese – afferma Barbavara – Ora stiamo lavorando per mettere in sicurezza i progetti e i contributi già stanziati, ma stiamo anche valutando i bandi e le opere con scadenza a breve. Stiamo considerando anche ciò che è stato già avviato dalla vecchia amministrazione, per valutare cosa portare avanti e cosa invece ripensare, per spostare magari alcune risorse in altre iniziative».

La sfida della nuova amministrazione: portare avanti i progetti elettorali

Quando Barbavara e i suoi avevano deciso di presentarsi alle elezioni avevano messo in evidenza alcune discordanze su alcune scelte degli amministratori precedenti, perciò ora la nuova amministrazione dovrà trovare il modo di iniziare a portare avanti i progetti contenuti nel programma della lista, per il quale gli elettori li hanno votati.

