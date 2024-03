Molestava adulte e ragazzine: arrestato 43enne di Fara. L’uomo era solito ad afferrare le sue vittime per le mani e tentare di baciarle. Segnalati vari episodi.

Avvicinava le sue giovani vittime afferrando le mani e tentando di baciarle. Diversi gli episodi segnalati ai carabinieri a Fara e nei paesi dell’alto Novarese. Nei giorni scorsi, al termine delle indagini, i carabinieri hanno arrestato un 43enne di origine indiana residente proprio a Fara. L’accusa è pesante: violenza sessuale nei confronti di più persone e in particolar modo verso minori.

La denuncia della moglie

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe iniziato ad avere problemi legati all’abuso di alcol in seguito alla perdita del lavoro. In precedenza non aveva mai dato alcun problema. Un disagio personale che poi si è riversato verso l’esterno.

La prima segnalazione è arrivata a gennaio dalla moglie che aveva chiesto aiuto direttamente ai carabinieri: «Mio marito mi costringe a fare sesso». E dopo avere ricevuto la denuncia nei confronti del 43enne, era stata emessa una ordinanza che prevedeva per lui il divieto di avvicinamento alla donna, impaurita dal comportamento del compagno.

L’uomo era stato anche ascoltato in tribunale dal giudice che ha aveva emesso appunto l’ordinanza, mentre la donna è stata accompagnata in una struttura protetta. Ma nel frattempo la sua posizione si è aggravata.

Altri episodi di molestie

Sul 43enne era infatti in corso un’altra indagine sempre per una serie di atti sessuali, ma questa volta verso donne e minorenni incontrate per strada per puro caso.

Erano state diverse le segnalazioni ricevute dai carabinieri. A metà febbraio una donna aveva denunciato di aver subito una aggressione: era stata avvicinata da uno sconosciuto che aveva tentato di baciarla, ma quando questa si era scansata aveva tentato la figlia minorenne. Per fortuna la prontezza della donna aveva fatto scappare l’aggressore. Ma erano giunte altre segnalazioni di un uomo che fuori da scuola o alla fermata dell’autobus aveva fermato alcune giovani bloccandole le mani e tentando di baciarle.

Grazie alle varie testimonianze i carabinieri sono potuti risalire al 43enne, riconosciuto anche grazie ad alcuni album fotografici che erano stati mostrati alle vittime. Proprio di fronte a queste nuove denunce e alle prove raccolte dai carabinieri di Fara il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Novara ha disposto la custodia cautelare in carcere.