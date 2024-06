Motociclista 71enne muore alla rotonda del “Risparmione” a Suno. L’uomo ha perso il controllo del mezzo: nulla da fare per lui.

Motociclista 71enne muore alla rotonda del “Risparmione” a Suno

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente a Suno, sulla rotonda del “Risparmione”. L’uomo era in sella alla sua moto e ha perso il controllo del mezzo senza coinvolgere altri veicoli. Come riportano i colleghi di Prima Novara, il fatto è accaduto la scorsa notte, poco dopo mezzanotte e mezza. Vani i soccorsi giunti sul posto.

Un incidente autonomo

La vittima è un uomo residente a Varallo Pombia, S.G. sono le sue iniziali del suo nome e cognome. Come accennato, il centauro avrebbe perso il controllo della sua moto in modo autonomo, sbandando e andando a schiantarsi alla rotonda nelle vicinanze del noto centro commerciale del Novarese.

L’allarme è stato dato da altri automobilisti che transitavano in zona. Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118, ma per il 71enne non c’è stato nulla da fare: è deceduto pressoché sul colpo. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi di prassi: a loro il compito di ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente.

