Nuovo ponte di Romagnano: il cantiere potrebbe aprire in estate. L’impresa già individuata, mancano ancora i soliti passaggi burocratici prima di poter dare il via.

Nuovo ponte di Romagnano: il cantiere potrebbe aprire in estate

Ultimi passaggi prima di dare il via alla ricostruzione definitiva del ponte di Romagnano. Nei giorni scorsi è stato depositato da Anas lo studio idrogeologico e idraulico legato al progetto esecutivo del nuovo manufatto. Un documento fondamentale per rispondere alle prescrizioni imposte dai vari enti e che segna l’ingresso nella fase conclusiva della progettazione.

A fare il punto della situazione è il sindaco Alessandro Carini, che ha recentemente incontrato i tecnici di Anas. «C’è stato un confronto con Anas dove è stato depositato lo studio di ottemperanza alle prescrizioni ricevute, recependole nel progetto esecutivo», ha spiegato il primo cittadino. «Il progetto è ormai in fase conclusiva, e nei prossimi mesi dovrà essere validato». La speranza è quindi che entro l’estate, o a inizio autunno, apra effettivamente il cantiere.

LEGGI ANCHE: Aperta la tangenziale di Romagnano: si snellisce il traffico in bassa Valsesia. VIDEO

Cantiere sempre più vicino

L’avvio del cantiere vero e proprio, atteso da tempo, si avvicina. Anas – conferma Carini – sta predisponendo tutti gli atti necessari per dare inizio ai lavori. Il Comune di Romagnano, dal canto suo, ha messo a disposizione l’area dell’ex Zen come base logistica per il cantiere, sospendendo temporaneamente le iniziative di riqualificazione previste nella zona. «Riprenderanno non appena la nuova opera sarà completata», assicura il sindaco.

Dal crollo all’attesa: quattro anni di percorso

Il ponte originario era crollato durante l’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, evento che interruppe il collegamento tra le due sponde del fiume Sesia. Da allora, è in funzione una struttura provvisoria inaugurata nel dicembre 2021. Il nuovo ponte sorgerà nello stesso punto del vecchio, ma con criteri aggiornati e maggiori garanzie di sicurezza idraulica, come richiesto in particolare da Aipo.

Nessuna gara d’appalto: scelta la via rapida

Per accelerare ulteriormente l’iter, Anas ha inserito l’opera in un intervento quadro, evitando così la gara d’appalto. La ditta incaricata è già stata individuata e contrattualizzata, proprio per garantire priorità assoluta all’inizio dei lavori. Se i tempi verranno rispettati, l’estate potrebbe segnare l’apertura ufficiale del cantiere.

Una volta completata la nuova infrastruttura, verrà smantellato il ponte provvisorio attualmente in uso tra Romagnano e Gattinara. Un segnale concreto verso il ritorno alla normalità e al ripristino di un collegamento fondamentale per il territorio.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook