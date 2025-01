Oggi ponte a senso unico alternato: probabili code nelle ore di punta. Verifiche e manutenzioni al passaggio sul Sesia tra Romagnano e Gattinara.

Attenzione per chi viaggia tra Romagnano e Gattinara: nella giornata di oggi, venerdì 17 gennaio, il transito sul ponte che scavalca il Sesia sarà regolato a senso unico alternato. La limitazione è prevista nell’orario tra le 8.30 e le 17.30. Questo per permettere a un gruppo di tecnici dell’Anas di verificare la situazione della struttura, in vista di eventuali opere di manutenzione. Un discorso di sicurezza, insomma.

Già ieri il Comune di Romagnano aveva segnalato questa operazione, avvertendo gli automoilisti di tenere presente questa situazione e i possibili rallentamenti che ne deriveranno. Molto probabili incolonnamenti di veicoli ai due accessi del viadotto nelle ore di punta.

