Polstrada di Romagnano blocca la gita: il bus aveva le gomme lisce

Il pullman in viaggio con i bambini di una scuola primaria del Varesotto è stato fermato dalla Polstrada di Romagnano per un controllo. Gli agenti hanno scoperto che aveva pneumatici usurati. Il veicolo stava transitando sulla A26 Genova-Gravellona Toce ed era diretto all’Acquario di Genova.

All’altezza di Romagnano la Polstrada ha intimato l’alt al mezzo. E le verifiche hanno appurato pneumatici usurati per l’autobus.

La gita “dirottata” verso una meta più vicina

Dopo gli inevitabili verbali, la Stradale non ha permesso, con le gomme in quelle condizioni, la prosecuzione del viaggio fino a Genova. Dopo una rapida consultazione, la decisione presa d’accordo con il conducente e le insegnanti che accompagnavano la classe: la visita a una località più vicina.

La scelta alla fine è caduta su Casale Monferrato, cittadina medievale e ricca di chiese e di palazzi medievali. La gita c’è comunque stata per fortuna e non è saltata del tutto. Per recuperare i bambini al rientro la ditta di trasporti a cui la scuola si era rivolta ha inviato un pullman con pneumatici regolari.

Foto d’archivio

