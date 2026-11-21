A Varallo, giovedì 26 novembre alle 10.30, sarà presentato al pubblico il restauro della Parete Gaudenziana, nella chiesa di Santa Maria delle Grazie. Dopo oltre un anno di lavori, condotti dalle restauratrici del consorzio Arké, si conclude l’intervento sul monumentale ciclo di affreschi di Gaudenzio Ferrari. Uno dei grandi capolavori del Rinascimento torna a mostrare tutta la sua straordinaria bellezza.

La presentazione sarà aperta gratuitamente al pubblico, fino a esaurimento dei posti disponibili. Ma l’occasione più particolare arriverà nelle giornate successive: per quattro giorni sarà possibile salire sui ponteggi e osservare gli affreschi da una prospettiva normalmente inaccessibile. Un’esperienza che permetterà di scoprire particolari difficili da distinguere dal pavimento della chiesa.

Un lungo restauro per gli affreschi di Gaudenzio Ferrari

L’intervento sulla Parete Gaudenziana è cominciato il 30 settembre 2025 e ha interessato il ciclo delle “Storie della Vita e Passione di Cristo”, dipinto nel 1513. I lavori sono stati sospesi durante l’inverno, quando le basse temperature avrebbero compromesso l’efficacia di alcuni materiali, per poi riprendere in primavera. Un’operazione delicata, condotta con grande attenzione alla conservazione delle superfici dipinte.

Il restauro è stato finanziato dal Ministero della cultura e progettato e diretto dalla Soprintendenza di Novara, con la collaborazione scientifica del Centro conservazione e restauro La Venaria Reale e del laboratorio della Soprintendenza della Regione autonoma Valle d’Aosta. Le indagini e le operazioni di pulitura hanno valorizzato i colori e i dettagli originali dell’opera, permettendo di approfondirne anche la tecnica esecutiva.

Quattro giorni per ammirare da vicino il capolavoro

La possibilità di accedere al ponteggio rappresenta l’aspetto più affascinante dell’iniziativa. Giovedì 26 novembre le visite per il pubblico si svolgeranno dalle 14.30 alle 17, mentre venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 saranno organizzate tra le 10 e le 17, con turni mattutini e pomeridiani. Si potranno osservare i dipinti a pochi passi di distanza, cogliendo dettagli che normalmente sfuggono allo sguardo.

Le visite sono gratuite, ma con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Le iscrizioni sono aperte attraverso il sito della Soprintendenza, cliccando QUI. È consigliabile riservare il proprio posto per tempo, trattandosi di un’opportunità eccezionale. Le visite sul ponteggio nella mattinata inaugurale saranno invece riservate alle autorità e ai giornalisti.

Una meraviglia del Rinascimento da riscoprire

La Parete Gaudenziana è una delle testimonianze artistiche più preziose custodite in Valsesia. Le scene dedicate alla vita e alla Passione di Cristo raccontano la straordinaria capacità narrativa di Gaudenzio Ferrari, attraverso figure, gesti ed espressioni. Avvicinarsi agli affreschi significa entrare nel cuore dell’opera, scoprendo la sensibilità e la maestria con cui il pittore costruì questo grande racconto.

Al termine delle visite inizierà lo smontaggio dei ponteggi, previsto dal 30 novembre al 4 dicembre, quando la parete tornerà visibile nella sua interezza. Il progetto conclude un importante percorso di tutela, già condiviso con il pubblico durante precedenti incontri. Il restauro restituisce alla Valsesia un patrimonio di inestimabile valore, destinato a continuare ad affascinare visitatori e appassionati d’arte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook

Contenuti sponsorizzati