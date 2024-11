Romagnano, auto centra un palo e poi finisce su altre vetture parcheggiate. LE FOTO

Romagnano, auto centra un palo e poi finisce su altre vetture parcheggiate. La donna che era al volante è stata portata al pronto soccorso di Borgomanero.

Romagnano, auto centra un palo e poi finisce su altre vetture parcheggiate

Incidente a Romagnano nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 27 novembre. Intorno alle 18 circa all’altezza della chiesa dell’oratorio una Fiat Panda è uscita di strada e ha impattato contro un palo della luce lungo il marciapiede. Dopo di che è caramolata sul lato opposto della strada, urtando le auto che erano in sosta.

Al volante della Panda c’era una donna: non è ancora chiaro per quale motivo abbia perso il controllo della propria vettura.

LEGGI ANCHE: Scontro frontale tra Fontaneto e Cureggio: conducenti portati a Novara con l’elicottero

L’intervento dei soccorritori

Sul posto dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Romagnano per la messa in sicurezza della vettura e per la rimozione del palo pericolante. E’ arrivata anche un’ambulanza della Croce rossa di Gattinara che ha preso in cura la donna ferita, stabilizzandola e quindi trasportandola al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Trinità” di Borgomanero. I rilievi del caso sono effettuati dai carabinieri e dagli agenti della polizia locale di Romagnano.

Il tratto di strada è stato chiuso per circa due ore per consentire le operazioni di soccorso deviando sulle strade adiacenti il traffico veicolare.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook