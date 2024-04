Romagnano festeggia i 102 anni di nonna Carolina Torelli. E’ una delle persone più anziane della zona: gli auguri dell’amministrazione comunale.

Romagnano festeggia i 102 anni di nonna Carolina Torelli

Festa a Romagnano nei giorni scorso per Carolina Torelli, nata il 24 marzo 1922. La donna ha spento ben 102 candeline, e per festeggiare ha ricevuto per la terza volta il sindaco Alessandro Carini, l’assessore Federica Tariello e il consigliere Rosita Brugo.

Gli amministratori le hanno regalato, come da tradizione, la pagina di calendario con la data di nascita e un omaggio floreale. Torelli anche quest’anno li ha accolti con piacere. La ultracentenaria vive da qualche mese con i familiari, ma lo scorso anno era ancora pienamente autosufficiente e abitava nell’edificio natio di via Ottavio Trinchieri, costruito da suo padre.

Dopo un piccolo problema di salute, i familiari l’hanno convinta ad andare a vivere con loro in frazione Mauletta.

Ex dipendente della Crespi

Sposata con Dante Marola, che si era spento all’età di 92 anni e con il quale aveva festeggiato il 75esimo anniversario di nozze, Torelli aveva lavorato per 22 anni alla Crespi di Ghemme. Dal marito ha avuto i figli Elisa, Margherita e Giuseppe, dopo la nascita del quale aveva rinunciato al lavoro per accudire la famiglia. I figli le hanno dato le nipoti Tatiana, Francesca e Giulia. Le prime due, a loro volta, le hanno donato i bisnipoti Alessandro, Michela e Asia. Giulia, nata dal figlio Giuseppe, è più giovane di tutti. Quella di Carolina Torelli è una famiglia numerosa, e molto unita, come dimostra di anno in anno anche nel celebrare la longevità dell’amatissima nonna.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook