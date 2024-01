Romagnano festeggia nonna Adriana che ha compiuto 101 anni. Ha tagliato la torta con familiari e sindaco nella casa di riposo del paese.

Adriana Mostini è arrivata a quota 101. E ha festeggiato il compleanno con la visita e gli omaggi dell’amministrazione comunale. Nel giorno degli auguri per le festività natalizie, il sindaco Alessandro Carini, accompagnato dall’assessore Federica Tariello e dal consigliere Rosita Brugo, si è recato alla casa di riposo della Fondazione Trinchieri per portare il nuovo omaggio all’ultracentenaria.

Nonna Adriana li ha accolti con i parenti, alla presenza del viceparroco don Alessandro Maffiolini, insieme agli altri ospiti e al personale, che l’hanno festeggiata. Nonna Adriana si è fatta trovare in ottima forma, dimostrando ancora una volta il proprio carattere gioviale, che la caratterizza da sempre, come sottolineano i parenti.

Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia

«Nonostante una vita di sacrifici e di lavoro, la nonna ha un grande cuore, riesce sempre a confortare tutti e noi tutti l’adoriamo e le stiamo vicini, anche se ha dovuto fare ricorso alle cure del personale sanitario della struttura romagnanese», spiegano i congiunti della donna.

Adriana Mostini, nata il 20 dicembre 1922, proviene da una famiglia del paese: i genitori Antonio e Angelina vivevano alla Mauletta e, oltre a lei, avevano avuto anche Pietro che, non essendo sposato, Adriana ha accudito per molti anni, quando si era ammalato.

Dalle nozze con Carlo Godio ha avuto il figlio Alberto, che gli ha dato i nipoti Andrea e Sabrina che, a sua volta, le ha regalato le pronipoti Gaia e Noemi. Nel periodo della seconda guerra mondiale è stata una mondina, come molte altre donne del suo stesso periodo.

Poi ha lavorato a lungo come tessitrice all’azienda Crespi di Ghemme, affinando la sua passione per il cucito e il lavoro a maglia, a cui si è dedicata per il resto della vita, anche negli anni della pensione. È anche una donna molto devota ed è stata una Consorella dell’Addolorata.