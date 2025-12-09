Romagnano: ha fermato il camion scongiurando una tragedia. L’addio ad Aldo Sole. Celebrato a Inveruno il funerale dello sfortunato 63enne fulminato da un malore sulla 142.

Romagnano: ha fermato il camion scongiurando una tragedia. L’addio ad Aldo Sole

Celebrato sabato mattina, nella chiesa di Sant’Ambrogio a Inveruno, i funerali di Aldo Sole, il camionista 63enne che giovedì scorso aveva perso la vita dopo un malore improvviso mentre era alla guida del suo mezzo nei pressi di Romagnano Sesia. Una comunità commossa ha voluto stringersi attorno alla famiglia per l’ultimo saluto a un uomo ricordato non solo per la sua bontà, ma anche per il gesto di straordinaria presenza di spirito compiuto pochi istanti prima del decesso.

L’ultimo gesto: fermare il camion per salvare gli altri

Secondo quanto ricostruito, Aldo, colto da un malore mentre percorreva la strada 142 tra il Piano Rosa e Romagnano, aveva compreso all’istante la gravità della situazione. Invece di lasciarsi andare, ha trovato la forza di portare il tir fuori dalla carreggiata e metterlo in sicurezza, evitando che il mezzo fuori controllo potesse travolgere altri automobilisti. Una manovra che ha impedito una possibile tragedia sulla strada.

È stato quello, ricordano in molti, il suo ultimo atto di generosità: un gesto istintivo, compiuto pensando agli altri anche nel momento più critico.

Una comunità in lutto

In chiesa erano presenti parenti, amici, colleghi e tanti cittadini che negli anni avevano imparato a conoscere Aldo. Al suo fianco ora restano la moglie Marilena, i figli Umberto, Veronica e Martina, il genero Marcel, le nuore Eleonora e Sharon, i nipoti Aurora, Matteo, Yasmine e Adam, insieme ai fratelli, alle sorelle e a tutta la famiglia.

La cerimonia è stata preceduta dalla recita del rosario e poi dalla messa, celebrata con grande partecipazione. Dopo la funzione, il corteo ha accompagnato la salma al cimitero del paese per l’ultimo commiato.

Il ricordo

Numerosi i ricordi postati sul web e sul sito delle onoranze funebre. Il suo nome, ora, sarà ricordato anche per quell’atto di coraggio compiuto negli ultimi secondi della sua vita: un modo silenzioso, ma potente, di proteggere gli altri.

