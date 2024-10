Romagnano, lo sfogo della Pro loco: feste piene di gente, ma pochi del paese. Il successo della rassegna della birra portato soprattutto da giovani di altri centri.

Romagnano, lo sfogo della Pro loco: feste piene di gente, ma pochi del paese

Buona musica, buon cibo e tanta birra hanno caratterizzato la “Romagnano beer fest” organizzata sabato scorso dalla Pro loco nel Parco Curioni. Un centinaio di persone ha accolto la proposta, gustando i prodotti proposti e la buona birra spillata, oltre che la musica. Ma c’è un ma.

«Sono molto contento per la bella esibizione musicale, per la grande collaborazione ricevuta da tante persone e per il grande affiatamento del nostro gruppo – afferma il presidente della Pro loco Luca Peroni, insediatosi con il suo consiglio appena qualche mese fa -. Voglio però rimarcare un aspetto della manifestazione e aprire una riflessione: alla festa hanno partecipato molti giovani da altri paesi, ma sono mancate le persone e, in particolare, i giovani di Romagnano. Una situazione che rispecchia una triste realtà del nostro paese».

Manca anche un locale

«A questo – riprende Peroni – si aggiunge la mancanza di un locale abbastanza capiente dove poter organizzare manifestazioni al coperto, il che ci penalizza molto. A Romagnano un locale ci sarebbe: l’ex Casa del popolo, che negli anni ha cambiato molte volte destinazione ma è abbandonata da tempo».

«Il Comune, che pure ci offre un prezioso supporto, ha molte cose a cui pensare, prima tra tutte realizzare le opere indispensabili per il benessere dei cittadini. Ma riteniamo che anche le manifestazioni siano importanti per il paese. Siamo una Pro loco giovane e sappiamo di poter svolgere bene il nostro compito e se la gente rispondesse, avremmo più risorse per continuare a offrire sempre maggiori e migliori occasioni di svago. Vorremmo poter tornare a riempire la piazza per e con i romagnanesi».

“Tanto impegno merita un po’ di riscontro da parte del paese”

Sulla stessa linea d’onda è il vice presidente Stefano Bianco. «Sono completamente d’accordo con il presidente riguardo al rammarico per la poca partecipazione dei romagnanesi alla Bier Fest, nonostante l’impegno che ci abbiamo messo per organizzarla, come avviene per tutti gli eventi organizzati da noi come da chi c’era prima, come dalle Pro loco degli altri paesi – afferma Bianco -. Dietro ad ogni evento c’è sempre molto lavoro e non vederlo riconosciuto dai nostri stessi concittadini ci dispiace veramente. Sarebbe bello ci fosse più entusiasmo, ma non perché ci piace riempire la piazza, bensì perché è bello vedere Romagnano attiva. La Pro loco non è “di” Romagnano, ma è Romagnano stessa».

