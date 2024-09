Romagnano ospiterà “Paesi in gioco” nel 2025. Grande partecipazione all’edizione 2024 nonostante la forte pioggia.

Romagnano ospiterà “Paesi in gioco” nel 2025

Sarà Romagnano ad ospitare per il 2025 la manifestazione “Paesi in gioco”, una sorta di “Giochi senza frontiere” tra Comuni del Novarese. Dieci i partecipanti (due in più dello scorso anno) all’edizione 2024, disputatasi a Cavaglio d’Agogna: oltre ai padroni di casa, erano presenti le rappresentative di Agrate Conturbia, Borgo Ticino, Caltignaga, Cavaglietto, Comignago, Mezzomerico, Momo, Romagnano e Varallo Pombia. Nel 2018 era stata Prato Sesia ad ospitare la dodicesima edizione dei giochi.

In squadra c’era anche il sindaco

Tra le presenze nella squadra romagnanese, c’era anche il sindaco Alessandro Carini. «Purtroppo i giochi si sono svolti sotto una pioggia battente che ha tormentato i concorrenti – afferma il primo cittadino -. Nessuno però si è arreso e tutte le squadre hanno portato a termine le gare». Per il terzo anno consecutivo è stato Cavaglio d’Agogna a sbaragliare i pur agguerriti avversari, mentre i romagnanesi si sono piazzati al quarto posto.

Le prove

I rappresentanti dei paesi si sfidano in prove quali “palla rimbalzina”, “tartabicicletta”, “spaccabarattoli”, “un punto in un soffio”, “salta che ti passa”, “il chiodo matto”, “gran prix delle carriole”, “maccherone, mo me te magno”. Oltre a ciò, solitamente non mancano i classici tornei di carte, con la briscola e lo scopone, e il calciobalilla, mentre al termine delle gare il teatro dell’oratorio ha ospitato un rinfresco a base delle eccellenze gastronomiche di ogni territorio, portate da ogni paese.

L’iniziativa è nata nel 2007 per iniziativa del Comune di Suno allo scopo di rinsaldare amicizie o crearne di nuove all’insegna del divertimento, ma anche riscoprire e valorizzare antiche tradizioni e giochi.

Continua a leggere le notizie di Notizia Oggi Borgosesia e segui la nostra pagina Facebook