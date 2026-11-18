Rapina nella serata di lunedì 16 novembre al supermercato Carrefour Express di viale IV Marzo, a Carpignano Sesia. Intorno alle 19.30, poco prima della chiusura, un uomo con il volto parzialmente coperto è entrato nel negozio e ha sorpreso la cassiera alle spalle, tappandole la bocca per impedirle di chiedere aiuto. Il malvivente è fuggito con circa 70 euro, mentre i carabinieri hanno avviato le ricerche per identificarlo.

Si finge cliente, poi sorprende la cassiera alle spalle

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il rapinatore è entrato nel supermercato fingendo di dover acquistare un articolo. Si è quindi avvicinato alla cassa come un normale cliente, senza lasciare inizialmente intuire le proprie intenzioni. Una volta raggiunto il bancone ha cambiato improvvisamente atteggiamento, aggirando la postazione e portandosi alle spalle della dipendente.

A quel punto l’uomo ha sorpreso la cassiera, coprendole la bocca con una mano per impedirle di gridare e chiedere aiuto. Approfittando della situazione, si è impossessato del denaro contenuto nel registratore di cassa. Un’azione rapida, compiuta pochi istanti prima della chiusura dell’esercizio commerciale, che si è conclusa con la fuga del responsabile.

La fuga a piedi con un bottino di 70 euro

Il denaro sottratto ammonterebbe a circa 70 euro. Una cifra relativamente modesta, ma ottenuta attraverso un gesto particolarmente intimidatorio nei confronti della dipendente. Dopo aver prelevato i contanti dal registratore, il rapinatore si è allontanato immediatamente a piedi, facendo perdere le proprie tracce prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

L’episodio si è verificato nel punto vendita di viale IV Marzo, in una fascia oraria in cui l’attività commerciale si avviava alla chiusura. Il responsabile aveva il volto parzialmente nascosto, elemento che rende più complessa la sua identificazione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire ogni passaggio della rapina, a partire dalle modalità con cui l’uomo si è avvicinato alla cassa.

Carabinieri sulle tracce del rapinatore

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fara Novarese, affiancati da altri reparti territoriali dell’arma. I militari hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e raccogliere elementi utili alle indagini. L’obiettivo è riuscire a identificare l’autore del colpo, che al momento risulta ancora ricercato. E’ questa la seconda rapina ai danni di un market di Carpignano nel giro di pochi mesi: a fine luglio era stato assaltato il punto vendita Unes.

Della rapina è stata informata anche l’autorità giudiziaria, mentre proseguono le attività investigative per rintracciare il fuggitivo. Restano da chiarire diversi aspetti dell’episodio, a cominciare dall’identità dell’uomo e dalla direzione presa dopo aver lasciato il supermercato. Le ricerche sono concentrate sul responsabile dell’aggressione e sulla ricostruzione dei suoi movimenti dopo il colpo.

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